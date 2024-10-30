Приморским старостам ужесточили требования

Согласно поправкам, староста лишается полномочий, если у него появляется гражданство иностранного государства, с которым у России есть соглашение, позволяющее иностранцам из этой страны избираться в местные органы власти, или если он приобретает вид на жительство за границей. Законопроект предполагает, что исключения могут быть предусмотрены только международными договорами Российской Федерации.