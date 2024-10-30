Приморским старостам ужесточили требования

Как рассказал заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Вячеслав Байделюк, новый проект закона предлагает досрочно прекращать полномочия сельских старост в случае утраты ими российского гражданства, получения иностранного гражданства или наличия вида на жительство за границей. Эти изменения связаны с федеральным законом, который вводит дополнительные ограничения для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности.
Согласно поправкам, староста лишается полномочий, если у него появляется гражданство иностранного государства, с которым у России есть соглашение, позволяющее иностранцам из этой страны избираться в местные органы власти, или если он приобретает вид на жительство за границей. Законопроект предполагает, что исключения могут быть предусмотрены только международными договорами Российской Федерации.
Изменения направлены на повышение контроля над лицами, занимающими общественные должности, и их соответствие российским законодательным нормам.
Напомним, что государственные должности не могут занимать граждане, имеющие иностранные гражданства. Подобная практика касается практически всех муниципальных и государственных должностей, начиная от федеральных депутатов и заканчивая главами поселений.