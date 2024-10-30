График выплат пособий и пенсий изменится в Иркутской области в ноябре

В Иркутской области изменится график выплаты пенсий и пособий в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда региона. Это связано с тем, что в последнем осеннем месяце некоторые дни перечисления выпадают на выходные. Так, детские пособия переведут на карту 2 ноября. К ним относятся: единое пособие до 17 лет и беременным, выплата на ребенка до трех лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие для детей военнослужащих либо мобилизованных.