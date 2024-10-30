График выплат пособий и пенсий изменится в Иркутской области в ноябре

В Иркутской области изменится график выплаты пенсий и пособий в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда региона. Это связано с тем, что в последнем осеннем месяце некоторые дни перечисления выпадают на выходные. Так, детские пособия переведут на карту 2 ноября. К ним относятся: единое пособие до 17 лет и беременным, выплата на ребенка до трех лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие для детей военнослужащих либо мобилизованных.
— Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за октябрь будет перечислена 5 ноября. 8 ноября поступит пособие за октябрь по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Пенсии всем категориям граждан Иркутской области будут зачислены на счета в банковских учреждениях с 11 по 21 ноября, — объяснили в пресс-службе Соцфонда.
Специалисты отмечают, что выплаты будут приходить весь день без привязки к определенному времени. Что касается доставки, то почтальоны будут разносить пенсии и пособия с 3 по 22 ноября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области изменилось расписание движения пригородных поездов.