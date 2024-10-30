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Металлургический завод в Каменске-Шахтинском введут в эксплуатацию в 2025 году

В Каменске-Шахтинском завершается строительство металлургического завода.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском до конца 2024 года планируют технический запуск металлургического завода по выпуску горячекатанной арматуры. Полностью сдать объект должны в I квартале 2025 года. Об этом губернатор Василий Голубев узнал во время посещения производственной площадки.

Общий объем инвестиций в металлургический завод составляет 3,6 млрд рублей. Плановая мощность объекта — 400 тысяч тонн в год. Потребуется более 250 рабочих мест.

К этому моменту инвестор уже построил прокатный цех с участками водоподготовки, электроподстанцией и складами. Сейчас выполняются монтаж оборудования, устройство внутренних сетей, строительство дорог, проездов и подъездных ж/д путей.

После ввода в эксплуатацию планируются работы по дальнейшему развитию предприятия. Василий Голубев поручил минпромэнерго региона оказывать заводу всяческое содействие.

— Учитывая то, как они реализуют взятые на себя обязательства, надо помогать, — сказал Василий Голубев.

Добавим, металлургический завод могут признать региональным инвестпроектом и включить в «губернаторскую сотню».