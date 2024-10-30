Металлургический завод в Каменске-Шахтинском введут в эксплуатацию в 2025 году

В Каменске-Шахтинском до конца 2024 года планируют технический запуск металлургического завода по выпуску горячекатанной арматуры. Полностью сдать объект должны в I квартале 2025 года. Об этом губернатор Василий Голубев узнал во время посещения производственной площадки.