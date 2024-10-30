Дмитрий Демешин передал 34 автобуса для школ в муниципалитеты

Глава региона подчеркнул, что в крае действует множество муниципальных маршрутов для транспортировки детей из удаленных мест в школы и обратно, что создает большую потребность в транспорте. Однако все заявки муниципалитетов — как на новые маршруты, так и на поддержку существующих — полностью удовлетворяются, в том числе благодаря федеральной программе.

«Школьные автобусы обслуживают 17 муниципальных образований Хабаровского края. Всего 134 школы получают доставку по 223 маршрутам. Кроме того, идет капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы, и необходимо обеспечить транспорт для учеников. Новые автобусы помогут в этом», — отметил глава региона.

Андрей Процко, и. о. министра образования и науки края, уточнил, что автобусы распределены согласно заявкам муниципалитетов. Наибольшее количество машин получат Комсомольский район и район имени Лазо — по пять единиц, четыре автобуса направятся в Солнечный район, по три — в Амурский, Вяземский, Нанайский и Хабаровский районы, по два — в Советско-Гаванский район и Хабаровск, по одному автобусу получат Комсомольск-на-Амуре, Бикинский и Николаевский районы, а также Краевой центр образования.