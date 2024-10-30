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Дмитрий Демешин передал 34 автобуса для школ в муниципалитеты

Хабаровский край получил партию школьных автобусов от федерального центра.

Источник: Правительство Хабаровского края

33 машины будут распределены по 12 муниципальным районам, еще одна предназначена для Краевого центра образования. Перед отправкой в муниципалитеты транспорт осмотрел губернатор края Дмитрий Демешин.

Глава региона подчеркнул, что в крае действует множество муниципальных маршрутов для транспортировки детей из удаленных мест в школы и обратно, что создает большую потребность в транспорте. Однако все заявки муниципалитетов — как на новые маршруты, так и на поддержку существующих — полностью удовлетворяются, в том числе благодаря федеральной программе.

«Школьные автобусы обслуживают 17 муниципальных образований Хабаровского края. Всего 134 школы получают доставку по 223 маршрутам. Кроме того, идет капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы, и необходимо обеспечить транспорт для учеников. Новые автобусы помогут в этом», — отметил глава региона.

Андрей Процко, и. о. министра образования и науки края, уточнил, что автобусы распределены согласно заявкам муниципалитетов. Наибольшее количество машин получат Комсомольский район и район имени Лазо — по пять единиц, четыре автобуса направятся в Солнечный район, по три — в Амурский, Вяземский, Нанайский и Хабаровский районы, по два — в Советско-Гаванский район и Хабаровск, по одному автобусу получат Комсомольск-на-Амуре, Бикинский и Николаевский районы, а также Краевой центр образования.

Новые автобусы представлены пятью марками: «НАЗ», «УАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ», и вмещают от 12 до 31 посадочного места. Во время осмотра транспорта Дмитрий Демешин поручил главам муниципалитетов и министерству образования края тщательно проработать каждый маршрут с учетом потребностей родителей.

«Если нужны новые маршруты, мы их обеспечим», — заверил губернатор.

Отметим, что в 2024 учебном году в Хабаровском крае ежедневно в школы доставляется свыше 10 тысяч детей, большинство из них — в Хабаровском, имени Лазо, Бикинском, Вяземском и Нанайском районах. С 2022 года благодаря федеральному бюджету в регион поступило 87 школьных автобусов для обновления автопарка, обеспечения безопасности перевозок и открытия новых маршрутов.

Эксперты акцентируют внимание на стремлении главы региона навести порядок в транспортной сфере. Речь не только об общественном транспорте, который активно обновляется, но и об организации подвоза школьников. Дмитрий Демешин четко ставит задачу — обеспечить транспортом все маршруты — и методично ее выполняет.