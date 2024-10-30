Дмитрий Демешин передал 34 автобуса для школ в муниципалитеты

33 машины будут распределены по 12 муниципальным районам, еще одна предназначена для Краевого центра образования. Перед отправкой в муниципалитеты транспорт осмотрел губернатор края Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что в крае действует множество муниципальных маршрутов для транспортировки детей из удаленных мест в школы и обратно, что создает большую потребность в транспорте. Однако все заявки муниципалитетов — как на новые маршруты, так и на поддержку существующих — полностью удовлетворяются, в том числе благодаря федеральной программе.
«Школьные автобусы обслуживают 17 муниципальных образований Хабаровского края. Всего 134 школы получают доставку по 223 маршрутам. Кроме того, идет капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы, и необходимо обеспечить транспорт для учеников. Новые автобусы помогут в этом», — отметил глава региона.
Новые автобусы представлены пятью марками: «НАЗ», «УАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ», и вмещают от 12 до 31 посадочного места. Во время осмотра транспорта Дмитрий Демешин поручил главам муниципалитетов и министерству образования края тщательно проработать каждый маршрут с учетом потребностей родителей.
«Если нужны новые маршруты, мы их обеспечим», — заверил губернатор.
Отметим, что в 2024 учебном году в Хабаровском крае ежедневно в школы доставляется свыше 10 тысяч детей, большинство из них — в Хабаровском, имени Лазо, Бикинском, Вяземском и Нанайском районах. С 2022 года благодаря федеральному бюджету в регион поступило 87 школьных автобусов для обновления автопарка, обеспечения безопасности перевозок и открытия новых маршрутов.
Эксперты акцентируют внимание на стремлении главы региона навести порядок в транспортной сфере. Речь не только об общественном транспорте, который активно обновляется, но и об организации подвоза школьников. Дмитрий Демешин четко ставит задачу — обеспечить транспортом все маршруты — и методично ее выполняет.