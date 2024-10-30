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В РОЦИТ рассказали о новых способах обмана в интернете

Злоумышленники продолжают придумывать новые способы обмана в интернете. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подготовили очередную подборку новых мошеннических схем в сети.
Источник: Газета.Ру

Злоумышленники продолжают придумывать новые способы обмана в интернете. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подготовили очередную подборку новых мошеннических схем в сети.


Опасные антивирусы.


По данным «Лаборатории Касперского», мошенники начали звонить людям, представляясь представителями правоохранительных органов или финансовых организаций. Злоумышленники убеждают человека установить на смартфон различные приложения, в том числе антивирусы.


Если пользователь соглашается, мошенники присылают ему в мессенджер вредоносный APK-файл, который содержит шпионскую программу. С ее помощью преступники получают контроль над устройством человека и похищают персональную информацию. Например, учетные данные пользователя в приложениях онлайн-банков для дальнейшего вывода средств.


Опасные фотографии.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает, что мошенники рассылают в мессенджерах вредоносное ПО под видом фотографий. При этом уточняют у пользователя в сообщении, он ли на фото. Сам файл в формате APK.


«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!» — сообщает в своем Telegram-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.


Опасные советы по безопасности.


В Telegram появилась схема мошенничества под видом советов по безопасности. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.


Злоумышленники создают аккаунты под названием «Советы по безопасности». С их помощью преступники сообщают пользователю о возможной блокировке его учетной записи из-за мошеннических действий.


Чтобы избежать блокировки, злоумышленники предлагают перейти по фишинговой ссылке. Если человек это делает, преступники крадут аккаунт пользователя в мессенджере.


Не стоит забывать, что использование VPN-сервисов повышает риск стать жертвой злоумышленников. Сами сервисы не защищают персональные данные пользователя: происходят либо утечки, либо разработчики подобных программ делятся такой информацией с третьими лицами. Среди последних могут быть злоумышленники.


В связи с этим стоит перейти на отечественные онлайн-платформы, чтобы перестать использовать VPN-сервисы.