В РОЦИТ рассказали о новых способах обмана в интернете

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает, что мошенники рассылают в мессенджерах вредоносное ПО под видом фотографий. При этом уточняют у пользователя в сообщении, он ли на фото. Сам файл в формате APK.