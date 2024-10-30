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В Омске дали прогноз, когда на реках встанет лёд

Из-за тёплой погоды это случится ещё не скоро.

Источник: Om1 Омск

В Омске готовятся к установке табличек, запрещающих выход на лёд. Всего по городу их будет установлено 79 штук. Работы планируется завершить до 1 ноября.

«Из-за достаточно мягких погодных условий в этом году становление ледяного покрова на реках Иртыш и Омь произойдёт во второй, возможно, в третьей декаде ноября», — дали прогноз в городской администрации.

Время, когда лёд на реке нестабилен, является самым опасным. В этот период на водоёмах регистрируется максимальное количество происшествий. Омичам напоминают, что за выход или выезд на лёд, где установлены запрещающие знаки, законом Омской области об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

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