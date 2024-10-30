В Омске дали прогноз, когда на реках встанет лёд

Время, когда лёд на реке нестабилен, является самым опасным. В этот период на водоёмах регистрируется максимальное количество происшествий. Омичам напоминают, что за выход или выезд на лёд, где установлены запрещающие знаки, законом Омской области об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.