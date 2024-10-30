Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 30 октября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
С 30 октября 2024 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга ограничивается движение автомобилей по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Кроме того, машины не смогут ездить по Актерскому проезду от проспекта Культуры до улицы Руднева. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей и продлятся до 19 ноября 2024 года.
В Московском районе северной столицы 30 октября продлится запрет на передвижение по улице Булавского от Киевской улицы до Черниговской улицы. Восстановят его лишь 9 апреля 2026 года.
В Петроградском районе Санкт-Петербурга сегодня продолжатся работы по строительству и ремонту коммуникаций. Из-за них с 30 октября 2024 года по 15 августа 2025 года ограничат автомобильное движение по Петровской косе от Петровской площади до тупика.
30 октября водители не смогут воспользоваться для проезда участком Плановой улицы от Петрозаводского шоссе до Станционной улицы в Колпино. На этом участке продолжаются работы по приведению в порядок инженерных сетей.
Объездные маршруты
ГАТИ Санкт-Петербурга советует использовать запасные маршруты. Так, объехать перекрытые участки улицы Булавского можно по Киевской и Черниговской улицам. В Колпино вместо участков Плановой улицы проехать можно по Петрозаводскому шоссе, Славянской дороге, улицам Максима Горького, Железнодорожной и Центральной.