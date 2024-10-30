Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 30 октября 2024

С 30 октября 2024 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга ограничивается движение автомобилей по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Кроме того, машины не смогут ездить по Актерскому проезду от проспекта Культуры до улицы Руднева. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей и продлятся до 19 ноября 2024 года.