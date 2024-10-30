Приговор Олегу Кану вступил в силу: 17 лет колонии строгого режима

Вступил в законную силу приговор, ранее вынесенный бывшему сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану, которого пресса уже давно называет «крабовым королём». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Управление Генпрокуратуры РФ по ДФО». В нём уточняется, что апелляционная инстанция отказалась удовлетворить попытку обжалования, оставив ранее вынесенный приговор без изменений.
26 апреля 2024 года Приморский краевой суд признал Кана виновным в организации заказного убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, совершённого 14 лет назад (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, касающиеся организации и совершения убийства). За это Кан получил 17 лет колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, так как приговорённый уже давно покинул пределы Российской Федерации.
До сих пор остаётся не до конца понятно, жив ли вообще Олег Кан на данный момент или, как утверждают его адвокаты, «король» скончался ещё в феврале 2023 года. Прокуратура и суд считают это заявление не соответствующим действительности.
Также против Кана в июне начался судебный процесс по второму уголовному делу. На этот раз опальному бизнесмену вменяют организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанду более 3 тыс. тонн живого краба на сумму 2,6 млрд рублей в Японию, Китай и Южную Корею (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и налогов на сумму свыше 3,6 млрд рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Кроме вышеупомянутого уголовного приговора, по решению Арбитражного суда Приморского края компании, связанные с Олегом Каном, перешли в собственность Российской Федерации по иску Генпрокуратуры на сумму в 358,7 млрд рублей. Управление предприятиями, включая «Аквамарин», «Севрыбфлот», «Монерон», «Курильский универсальный комплекс», «Прибой-Т», «Приморскую рыболовную компанию», «Городское экотакси», «Рентэли» и «Симост Восток», передано АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК).