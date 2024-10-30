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Пешеходов Хабаровска призвали к осторожности на дорогах

В Хабаровске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию, направленную на повышение безопасности пешеходов.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие было организовано с целью напомнить горожанам о важности соблюдения правил дорожного движения.

В ходе акции полицейские обратили внимание пешеходов на необходимость переходить дорогу только в установленных местах — под знаком «Пешеходный переход» — и только на зеленый сигнал светофора. Они подчеркнули, что пешеходы являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, и призвали их быть внимательными и осторожными.

Всем участникам акции были вручены буклеты с правилами дорожного движения, которые помогут им лучше ориентироваться в правилах безопасного поведения на дорогах.

Подобные мероприятия проводятся регулярно с целью повышения уровня осведомленности пешеходов о правилах дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий с их участием.