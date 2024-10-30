Пешеходов Хабаровска призвали к осторожности на дорогах

В ходе акции полицейские обратили внимание пешеходов на необходимость переходить дорогу только в установленных местах — под знаком «Пешеходный переход» — и только на зеленый сигнал светофора. Они подчеркнули, что пешеходы являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, и призвали их быть внимательными и осторожными.