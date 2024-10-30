Под Минском известный авторынок «Малиновка» выставлен на продажу

Сообщается, что авторынок «Малиновка», который находится в районе агрогородка Озерцо под Минском, выставили на продажу. Говорится, что указанный объект может быть продан как на торгах, так и по прямому договору. Покупателю предлагается приобрести 102 объекта недвижимости на территории более 25 гектаров. По какой именно цене продают авторынок не указано.