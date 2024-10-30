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Под Минском известный авторынок «Малиновка» выставлен на продажу

На торги выставили авторынок «Малиновка», расположенный под Минском.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском известный авторынок «Малиновка» выставлен на продажу. Информация появилась на официальном сайте beltorgi.by.

Сообщается, что авторынок «Малиновка», который находится в районе агрогородка Озерцо под Минском, выставили на продажу. Говорится, что указанный объект может быть продан как на торгах, так и по прямому договору. Покупателю предлагается приобрести 102 объекта недвижимости на территории более 25 гектаров. По какой именно цене продают авторынок не указано.

Тем временем в Минске легендарный универсам «Центральный» снова выставили на продажу.

Ранее мы писали, что зона «тихого отдыха» будет на месте «Сказочного замка» в Парке Горького в Минске.

Кстати, минчанка показала в TikTok продукт, который можно купить в магазине за пять копеек: «В Беларуси невозможно умереть от голода».