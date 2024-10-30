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Ташкент креативный: въездные посты станут арт-воротами города

В Ташкенте началась подготовка к интересному проекту — креативному оформлению четырех постов на въезде в город: «Рохат», «Бектемир», «Уч кахрамон» и «Эркин».

Источник: Vaib.Uz

Властями было принято решение создать не просто модернизированные пропускные пункты, а настоящие «ворота» в столицу, которые смогут отразить уникальный характер города. Для выбора лучших идей объявлен открытый международный конкурс, победитель которого получит 100 миллионов сумов. Каждый неравнодушный житель, творец и профессионал сможет предложить свою концепцию и внести вклад в создание символических въездных ворот.

Проект, запущенный компанией «Ташкент Инвест», начнется с подачи заявок с 31 октября 2024 года. Он станет частью масштабного обновления Ташкента, объединяющего современные и традиционные идеи. Планируется, что строительные работы стартуют уже в этом году.

Как стать участником?

Конкурс открыт как для граждан Узбекистана, так и для иностранных участников. Вы можете подать заявку индивидуально или в составе команды. Организаторы отмечают, что проект реализуется в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и станет важным этапом культурного обновления города.

Важные даты:

  • 31 октября — старт приема заявок;
  • 7 ноября — окончание приема заявок;
  • 11 ноября 2024 — объявление финалистов;
  • 30 ноября 2024 — оглашение победителя.

Для участия заявку необходимо отправить до 7 ноября 2024 года на электронный адрес конкурса: info@tashkentinvest.com.

Награды для победителей:

  • Первое место — 100 миллионов сумов;
  • Второе место — 50 миллионов сумов;
  • Третье место — 30 миллионов сумов.