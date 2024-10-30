Ташкент креативный: въездные посты станут арт-воротами города

Властями было принято решение создать не просто модернизированные пропускные пункты, а настоящие «ворота» в столицу, которые смогут отразить уникальный характер города. Для выбора лучших идей объявлен открытый международный конкурс, победитель которого получит 100 миллионов сумов. Каждый неравнодушный житель, творец и профессионал сможет предложить свою концепцию и внести вклад в создание символических въездных ворот.
Проект, запущенный компанией «Ташкент Инвест», начнется с подачи заявок с 31 октября 2024 года. Он станет частью масштабного обновления Ташкента, объединяющего современные и традиционные идеи. Планируется, что строительные работы стартуют уже в этом году.
Как стать участником?
Конкурс открыт как для граждан Узбекистана, так и для иностранных участников. Вы можете подать заявку индивидуально или в составе команды. Организаторы отмечают, что проект реализуется в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и станет важным этапом культурного обновления города.
Важные даты:
- 31 октября — старт приема заявок;
- 7 ноября — окончание приема заявок;
- 11 ноября 2024 — объявление финалистов;
- 30 ноября 2024 — оглашение победителя.
Для участия заявку необходимо отправить до 7 ноября 2024 года на электронный адрес конкурса: info@tashkentinvest.com.
Награды для победителей:
- Первое место — 100 миллионов сумов;
- Второе место — 50 миллионов сумов;
- Третье место — 30 миллионов сумов.