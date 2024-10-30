Ташкент креативный: въездные посты станут арт-воротами города

Властями было принято решение создать не просто модернизированные пропускные пункты, а настоящие «ворота» в столицу, которые смогут отразить уникальный характер города. Для выбора лучших идей объявлен открытый международный конкурс, победитель которого получит 100 миллионов сумов. Каждый неравнодушный житель, творец и профессионал сможет предложить свою концепцию и внести вклад в создание символических въездных ворот.