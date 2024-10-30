Депутат Хамзаев назвал популярной в народе мерой ограничение продажи алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя по всей стране по примеру Вологодской области. Там власти хотят разрешить покупать спиртное по будням в магазинах только два часа в день. Это объясняют вымиранием региона от пьянства и повальным количеством «наливаек». По мнению Хамзаева, в России в принципе надо проводить политику «русский — значит трезвый», а народ ее только поддержит.