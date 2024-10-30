Светофор отключили на перекрестке Советской и Аэрофлотской Иркутска

В Иркутске на пересечении двух улиц в разгар дня отключили светофор. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, устройство регулирования движения не работает на перекрестке улиц Советская и Аэрофлотская.
— В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 18:00 отключены светофоры на перекрестке улиц Советская — Аэрофлотская, — пояснили в администрации.
Мера необходимая и временная. Поэтому автовладельцам стоит быть внимательнее при проезде и соблюдать правила предписанные разметкой и дорожными знаками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете почти на месяц закроют для проезда Абаканский путепровод. Это связано с очередным этапом реконструкции железнодорожной станции.