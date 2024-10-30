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Светофор отключили на перекрестке Советской и Аэрофлотской Иркутска

Это связано с ремонтом на электрических сетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на пересечении двух улиц в разгар дня отключили светофор. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, устройство регулирования движения не работает на перекрестке улиц Советская и Аэрофлотская.

— В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 18:00 отключены светофоры на перекрестке улиц Советская — Аэрофлотская, — пояснили в администрации.

Мера необходимая и временная. Поэтому автовладельцам стоит быть внимательнее при проезде и соблюдать правила предписанные разметкой и дорожными знаками.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете почти на месяц закроют для проезда Абаканский путепровод. Это связано с очередным этапом реконструкции железнодорожной станции.