Больных пассажиров в аэропорту Волгограда ищут с тепловизорами

В январе-сентябре более 65 тысяч пассажиров и членов экипажей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, прошли в аэропорту санитарно-карантинный контроль. Было проверено 448 воздушных судов. Случаев выявления особо опасных заболеваний не зарегистрировано.