Почему открытая в Перми музыкальная школа — специальная

Мы пошли по заповеднику Эвтерпы (древнегреческая муза, которая отвечает и в Пермском крае за музыкальное обучение. — Авт.). Интернат (а здесь живут таланты из Кирова, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Новосибирска и всех уголков Пермского края) называется «Дом музыканта». Тут свой атриум с диванами и пуфами. Пермь не Сочи — пусть дети отдыхают в тепле. Уютные комнаты. А в гостиной мы с директором обнаружили стайку юных музыкантов. Все они уставились в смартфоны и не заметили приближения начальства. Занятия у них начинались через час. Почему бы и не побездельничать?