Почему открытая в Перми музыкальная школа — специальная

Еще в войну сюда был эвакуирован знаменитый Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова. Театр после прорыва блокады уехал. А балетная школа с великими педагогами осталась. Обилию музеев, театров, выставок Перми позавидует и Питер, и даже Москва. Мацуев, Гергиев, Спиваков проводят ежегодные фестивали. Теперь Пермь встает со скамейки запасных. В этом учебном году открылась самая большая и самая передовая музыкальная спецшкола для одаренных детей. Наш корреспондент побывал в этом храме музыки перед первыми каникулами и посмотрел, как юные гении учатся, репетируют, отдыхают.
Если взглянуть с высоты квадрокоптера, то школа напоминает открытую крышку рояля со струнами из корпусов и атриумов. А сад, где юные дарования могут отдохнуть перед экзаменом, — это дорожки и клумбы, разбитые в форме нотных знаков. Идея местного ландшафтного дизайнера Екатерины Соколовой. Жалко, что сейчас осень и все великолепие облетело.
…Как-то раз уроженец Перми, знаменитый скрипач Павел Милюков, подошел к нашему президенту после концерта и рассказал о своей мечте: открыть в Перми специальную музыкальную школу. И в 2021-м году стройка закипела.
В кабинете директора — в рамке поручение президента о выделении спецшколе 157 млн рублей на закупку лучших инструментов. Это и тот самый рояль. И скрипки от мастерской Федоровых, и домры от мастера Макеева. Тут и гитары от знаменитого Кузина, и духовые от ателье Гончарова. Имена вам ничего, конечно, не говорят. Но поверьте, лет через сто это будут Страдивари и Гварнери. Звук, во всяком случае, такой. Время, время…
Это на «права» учатся на машине-развалюхе, чтоб было не жалко. А тут другое. Можно сказать, рождается душа в юном создании. Музыка сфер!
Дима Халдин из 6-го «А» и Маша Микрюкова из 4-го «А» на открытии школы. Зал аплодировал стоя. Фото: Пермская краевая специальная музыкальная школа.
Мы пошли по заповеднику Эвтерпы (древнегреческая муза, которая отвечает и в Пермском крае за музыкальное обучение. — Авт.). Интернат (а здесь живут таланты из Кирова, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Новосибирска и всех уголков Пермского края) называется «Дом музыканта». Тут свой атриум с диванами и пуфами. Пермь не Сочи — пусть дети отдыхают в тепле. Уютные комнаты. А в гостиной мы с директором обнаружили стайку юных музыкантов. Все они уставились в смартфоны и не заметили приближения начальства. Занятия у них начинались через час. Почему бы и не побездельничать?
Хотя почему бездельничать? Девочки клеили стенгазету «Наши любимые животные». Тут каждый сфоткал своих питомцев. Кто козу, кто собаку, а одна девочка — даже улитку. Чем не животное?
— Дети, а сколько вы занимаетесь музыкой в день? — спросил я.
— Весь день, кроме занятий по предметам общей школы, — ответила пианистка Маша.
— Ну хорошо, а сколько за инструментом проводите?
— От трех часов. Мы привыкли. Нам нравится…
Тромбонист Яромир на вопрос, как он проводит воскресенье, когда за ним родители не приезжают, засмеялся и ответил кратко:
— Сплю и ем.
Всем известно: талант выковывается упорным трудом. Особенно в юном возрасте. А еще ответственностью. В Пермской краевой специальной музыкальной школе нет звонков! Во-первых, не стоит загрязнять звуковую атмосферу резкими трелями. Во-вторых, у разных классов занятия заканчиваются по-разному. А в-третьих, это педагогический прием: воспитывать чувство ответственности. У музыкантов должно присутствовать не только чувство такта, но и чувство времени, в котором они себя еще покажут!
— Может ли страус назвать себя птицей? — задал вопрос юный гений у доски с хитринкой.
— Конечно. Он же птица!
— Нет! Страус не умеет говорить.
И все рухнули. Больше всех смеялась директор. Нормальные ребята. Нормальный директор. Нет здесь «гогочек» со скрипочкой, которых обижают одноклассники. Коллектив сложился.
Юный гобоист Марк Бородин и баянист Сева Якубовский были лучшими в первом праздничном концерте 1 октября, который был приурочен к Всемирному дню музыки. Зал был полон. Родители, преподаватели, ребята, которых, к их сожалению, не приняли. Ведь конкурс в спецшколу был 10 человек на место. Конечно, не МГИМО или Суворовское училище, но это таланты со всей страны. А их немного. Сейчас учеников ровно 195. А школа рассчитана на 350 детей. Потому что заполнены места только до 8-го класса.
— Скажите, если у таланта двойка по математике, вы его отчислите? — спрашиваю у директора спецшколы Веры Никольской.
— Сделаем всё, чтобы подтянуть его.
— А если, наоборот, по математике пятерки, а дарование ленится и плохо играет?
— Не хотелось бы, чтобы такое произошло. Ведь мы отбирали ребят. Целой комиссией, куда входили и психологи.
Думаю, у Спивакова могли быть тройки по физкультуре. А у Ландау — двойка по пению. Но ведь это не повредило нашей стране. Есть такие имена! На этом всё.
…Зашел в отделение народных инструментов. Вот уже два часа пытал балалайку мальчик Костя Сажин под руководством доцента Пермского государственного института культуры Алексея Тарана. По мне, так мальчик виртуоз. А доцент всё придирается:
— Давай, Костя, еще разик со мной, — и берет свою балалайку.
Готовятся к зачету
А вот Тоня Михалева скрипку держит без волнения. Сдала зачет под руководством концертмейстера первых скрипок оркестра Пермского театра оперы и балета Марины Захаровой. У наставницы в скрипичном футляре пришпилены фото родных и близких. Мама, ученики, выступления, опять ученики. Как иконостас. Ведь это в музыкальном мире помогает! Говорят, у больших музыкантов это традиция.
На переменах дети тут не бегают. Не кидаются портфелями. Берегут руки. Для серьезного музыканта перелом — это конец карьеры. Конечно, есть физкультура. Но любимый вид спорта — футбол. Никаких баскетболов и волейболов. Для музыки это вредно.
Тут особый педагогический коллектив. Лучшие музыканты Пермского края преподают в школе. Но заглядывают звезды из музыкальной вселенной. И Мацуев, и Милюков, который теперь художественный руководитель школы (он преподает еще и в «Сириусе»), и сам Гергиев, и даже Бутман. Все они здесь. Музыка неразрывна.
В физико-математической школе учат открывать Вселенную. В школе олимпийского резерва — ставить мировые рекорды. В Пермской краевой музыкальной школе учат покорять великую музыку Чайковского, Моцарта, Баха. Что не менее важно. Здесь даже есть уроки сценического искусства и танцев. А если придется вальсировать с какой-нибудь принцессой на приеме? Или просто раскланиваться под оглушительные овации? Но пока до этого далеко.
P.S.
А все-таки жаль, что не сыграл «Чижика-пыжика» на черном концертном рояле. Было бы что рассказать детям.