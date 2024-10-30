В центре Ростова появится новая скейт-площадка: В администрации рассказали, где еще можно заняться экстремальным спортом

Донская столица становится все более ориентированной на запросы жителей любого возраста. И очень важно учесть интересы подрастающего поколения. Для этого в городе продолжается реализация проекта по созданию скейт-площадок на территории районов. Сегодня для подростков и молодежи — любителей экстремальных видов спорта — открыты такие места притяжения во всех районах Ростова-на-Дону, а на левом берегу — целый скейт-парк. Теперь же еще одна оборудованная площадка появится в самом сердце города, в сквере 1-й Конной Армии на улице Пушкинской. Об этом рассказали в администрации города.