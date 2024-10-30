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В центре Ростова появится новая скейт-площадка: В администрации рассказали, где еще можно заняться экстремальным спортом

В сквере 1-й Конной Армии на Пушкинской в Ростове откроют скейт-площадку.

Источник: Комсомольская правда

Донская столица становится все более ориентированной на запросы жителей любого возраста. И очень важно учесть интересы подрастающего поколения. Для этого в городе продолжается реализация проекта по созданию скейт-площадок на территории районов. Сегодня для подростков и молодежи — любителей экстремальных видов спорта — открыты такие места притяжения во всех районах Ростова-на-Дону, а на левом берегу — целый скейт-парк. Теперь же еще одна оборудованная площадка появится в самом сердце города, в сквере 1-й Конной Армии на улице Пушкинской. Об этом рассказали в администрации города.

«ГОРОД ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ПОТРЕБНОСТИ МОЛОДЕЖИ».

Надо сказать, что рампы для ребят на скейтбордах, трюковых велосипедах и самокатах строят по всему городу не просто как дань моде. Власти узнали, где именно хотят проводить свободное время молодые люди.

В свое время город проанализировал потребности молодежи в спортивных объектах, и было принято решение о создании новых специализированных пространств для любителей экстремальных видов спорта, поясняют в администрации Ростова-на-Дону.

Так, в 2022 году на левом берегу Дона был открыт многофункциональный скейт-парк с обновленной BMX-зоной на Гребном канале «Дон». На этом дело не остановилось и пошло по нарастающей. Эти объекты рассчитаны не только на новичков или лишь на профессионалов. Заниматься на новых современных комплексах могут спортсмены любого уровня подготовки совершенно бесплатно.

— Подобные сооружения уже есть во всех районах. Сейчас идет работа по созданию еще одной скейт-площадки, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики города по благоустройству Дмитрий Шевцов.

Теперь место для занятий экстремальными видами спорта появится и в сквере 1-й Конной Армии. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

НОВАЯ ПЛОЩАДКА В СЕРДЦЕ ГОРОДА.

Сейчас в рамках муниципального контракта идет работа по созданию еще одной скейт-площадки в самом центре города — на пересечении Пушкинской улицы и Университетского переулка, в сквере 1-й Конной Армии.

— Она будет представлять собой рампы для тренировок на скейтбордах, также будут установлены информационный стенд, лавочки и урны. Сдать объект планируется к концу года, — прокомментировала глава администрации Кировского района Наталья Симаченко.

В среду. 30 октября, в связи с расширением участка под спортивный объект подрядчиком запланирован снос четырех деревьев. Валка будет производится на основании разрешительной документации, заверили в администрации. Но при этом проектом предусмотрено озеленение территории: высадка новых деревьев и кустарников.

Заметим, что дважды в год — весной и осенью — на территории Кировского района Ростова-на-Дону и в других районах города проводятся Дни древонасаждения. Это значит, что зеленый фонд донской столицы регулярно пополняется.

А на следующую весну по улице Пушкинской запланированы посадки крупномерных лиственных деревьев.

КОНКРЕТНО.

Узнали, в каких локациях донской столицы сегодня работают скейт-площадки:

— гребной канал «Дон» в Кировском районе;

— парк «Осенний» в Первомайском районе;

— парк им. Анатолия Собино в Железнодорожном районе;

— парк «Левобережный» в Кировском районе;

— ПКиО им Н. Островского в Первомайском районе города;

— парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» в микрорайоне Суворовский Октябрьского района;

— сквер «Дружба» на бульваре Комарова в Ворошиловском районе;

— сквер им. города Дортмунда в Советском районе;

— сквер «Комсомольский» в Октябрьском районе;

— пересечение переулка Халтуринского и улицы Малюгиной в Ленинском районе;

— ЖК «Красный Аксай» в Пролетарском районе;

— ЖК «Вересаево» в Пролетарском районе.