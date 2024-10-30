Около 50 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Сочи

В Сочи ко Дню народного единства подготовили более 50 мероприятий. Праздничная программа пройдет во всех районах курорта, а на городских экранах разместят тематической контент.
«Жители и гости нашего города смогут увидеть уникальность, самобытность и многогранность культур народов, проживающих на территории курорта», — отметила замглавы Сочи Галина Москалева.
Праздник ежегодно отмечается 4 ноября. Однако мероприятия в Сочи начнутся уже с 1 ноября.
1 ноября в универсальном спорткомплексе «Лазаревский» пройдет турнир по мини-футболу, а в Доме культуры «Центральный» организуют концерт «Мир вашему дому».
2 ноября в сквере имени Кирова в Лазаревском районе Сочи запланированы акция «Единая Россия — единая семья» и квест «Народы родины моей».
Со 2 по 5 ноября возле площади Флага развернется выставка декоративно-прикладного искусства и пройдут мастер-классы.
3 ноября в центре курорта от районной администрации до площади Флага пройдет парад военно-патриотических, военно-спортивных клубов и объединений города. А в ЦНК «Истоки» запланирован гала-концерт фестиваля песен народов мира «Гармония единства».
4 ноября пройдут церемонии поднятия флага России. В 12:00 на площади Флага организуют праздничный концерт «В единстве наша сила». С 15:00 до 17:00 состоится фестиваль народного творчества «Этно-Сочи». В Зале органной и камерной музыки пройдет концерт «Песни Родины моей». Увидеть выступления городских коллективов можно будет также в парке «Ривьера» и Доме культуры «Юбилейный».
Праздничные концерты и акции в День народного единства запланированы во всех районах Сочи. Подробная программа мероприятий размещена на официальном сайте администрации курорта.