Около 50 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Сочи

4 ноября пройдут церемонии поднятия флага России. В 12:00 на площади Флага организуют праздничный концерт «В единстве наша сила». С 15:00 до 17:00 состоится фестиваль народного творчества «Этно-Сочи». В Зале органной и камерной музыки пройдет концерт «Песни Родины моей». Увидеть выступления городских коллективов можно будет также в парке «Ривьера» и Доме культуры «Юбилейный».