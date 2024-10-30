В Краснодаре 24 улицы остались без холодной воды из-за аварии. Поломка произошла в Прикубанском округе.
«Причина отключения — скрытая утечка под землей на трубопроводе 300 мм по улице 9-й Тихой, 23», — сообщили в городской ЕДДС.
Без воды временно остались улицы 3 Урожайная, Хлебосольная, Апрельская, Каменная, Платановая, Думская, Батайская, Депутатская, Охотничья, Ромашковая.
Водоснабжение приостановлено по улицам Спокойной, Высотной, Дубравной, Зеленоградской, Душистой, 2-й Тихой, 8-й Тихой, 9-й Тихой, 3-й Дорожной, 5-й Дорожной, 6-й Дорожной, 7-й Дорожной, Сквозной, Газовиков.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.