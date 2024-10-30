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Экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина этапировали в омскую ИК № 6

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин уже около месяца находится в омской ИК№ 6.

Источник: РИА "Новости"

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин уже около месяца находится в омской ИК№ 6.

Как пишет «Коммерсантъ», Сорокин сам сообщил об этом по видеоконференцсвязи с Советским райсудом Нижнего Новгорода. Там рассматривается иск о взыскании в государственный бюджет одного миллиарда рублей. Так были оценены 60% доли в девелоперском бизнесе бывшей супруги экс-главы Нижнего.

В 2019-м Олег Сорокин был осуждён за участие в похищение человека и получении взятки в виде услуги от знакомого. Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 460,8 тысяч рублей.

Ранее мы писали об омиче, который несколько раз ударил гостя на своей свадьбе. Этого хватило, чтобы мужчина скончался, а новобрачного задержали. Куйбышевский райсуд приговорил его к четырём годам колонии общего режима.