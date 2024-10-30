Экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина этапировали в омскую ИК № 6

В 2019-м Олег Сорокин был осуждён за участие в похищение человека и получении взятки в виде услуги от знакомого. Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 460,8 тысяч рублей.