Каждый второй пермяк столкнулся с киберугрозами в 2024 году

Почти в два раза вырос спрос на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз. Об этом свидетельствуют данные продаж лицензий на антивирусные программы в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, а также в личном кабинете абонентов и интернет-магазине оператора. Увеличение популярности антивирусов объясняется возросшим количеством кибератак — в Пермском крае почти 51% пользователей столкнулись с киберугрозами в 2024 году. Пермяки активно приобретают программы для защиты от вирусов, шпионских программ, фишинга, контроля детских устройств.
Спрос на защитные решения для частных пользователей за девять месяцев текущего года вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе — Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Также интересом пользуются решения от Dr.Web, «КиберПро» и PRO32 для разных устройств и операционных систем.
Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине, остальные — через личный кабинет и при помощи операторов.
Пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия, чтобы не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.
— По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растет не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. Так, за девять месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В таких условиях необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы. К первым относятся различные защитные решения, а ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления, — комментирует Сергей Пиккат-Ордынский, руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.