«В среднем эти породистые животные стоят 50 тысяч рублей»: В Пермский приют отдали шикарного бенгальского кота

В приют «Счастливый хвост» принесли бенгальского кота по кличке Лео. Его сдали по семейным обстоятельствам. Сотрудники были уверены, что хозяин шикарному коту найдется моментально, ведь в среднем эти породистые животные стоят 50 тысяч рублей, а тут уже готовый кот. Приходи, забирай, люби. Но Лео так и не забрал.
Хотя в приюте говорят, что это замечательный, нежный, воспитанный котик и настоящий джентльмен. Но домашним котам трудно в приюте психологически, а самое страшное, что они начинают болеть, ведь иммунитет у них не такой, как у уличных животных.
Фото предоставлено приютом «Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь» / «ВКонтакте».
— Лео не справился с инфекциями, которых непривитому домашнему коту не избежать в приюте. У него цистит, ринотрахеит, идиопатический кератит бенгальский котов, панлейкопения, — говорит управляющая приютом Дарья. — Сутки в инфекционке стоят 10 тысяч рублей. Лео кормят через стому, ему уже два раза делали переливание крови. Все деньги приюта ушли на его лечение, у нас образовались огромные долги. На сегодняшний момент у нас яма в сто тысяч рублей, плюс каждый день мы платим за Лео еще по десять тысяч. Мы верим, что он выкарабкается, и найдется кто-то, кто заберет бедолагу домой.
Связаться с приютом можно по ссылке.