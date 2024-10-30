«В среднем эти породистые животные стоят 50 тысяч рублей»: В Пермский приют отдали шикарного бенгальского кота

— Лео не справился с инфекциями, которых непривитому домашнему коту не избежать в приюте. У него цистит, ринотрахеит, идиопатический кератит бенгальский котов, панлейкопения, — говорит управляющая приютом Дарья. — Сутки в инфекционке стоят 10 тысяч рублей. Лео кормят через стому, ему уже два раза делали переливание крови. Все деньги приюта ушли на его лечение, у нас образовались огромные долги. На сегодняшний момент у нас яма в сто тысяч рублей, плюс каждый день мы платим за Лео еще по десять тысяч. Мы верим, что он выкарабкается, и найдется кто-то, кто заберет бедолагу домой.