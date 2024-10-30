Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродно таксисты выстроили из автомобилей слово «Надо»

Гродненские таксисты присоединились к флешмобу и выстроили из авто слово «Надо».

Источник: Комсомольская правда

В Гродно таксисты выстроили из автомобилей слово «Надо». Об этом сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома.

В сообщении сказано, что к флешмобу в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко также присоединились и таксисты из Гродно. В ведомстве обратили внимание на то, что они из своих авто выстроили слово «Надо».

Напомним, что белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году. К указанному флешмобу уже присоединились белорусские предприятия и организации, известные личности, спортсмены, сотрудники здравоохранения и так далее.

Тем временем ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента.

Мы писали, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.