Минздрав сказал о ситуации с лихорадкой Марбург в Беларуси

В ведомстве акцентировали внимание на том, что случаев заболевания лихорадкой Марбург не зарегистрировано в Беларуси, так как в стране отсутствуют переносчики данного заболевания. Речь идет про летучих крыланов, а также фруктоядных летучих мышей.