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Минздрав сказал о ситуации с лихорадкой Марбург в Беларуси

Минздрав сообщил, что случаев заболевания лихорадкой Марбург не выявлено в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал о ситуации с лихорадкой Марбург в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что случаев заболевания лихорадкой Марбург не зарегистрировано в Беларуси, так как в стране отсутствуют переносчики данного заболевания. Речь идет про летучих крыланов, а также фруктоядных летучих мышей.

В Минздраве добавили, что, согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения, в Руанде была зафиксирована вспышка лихорадки Марбург. Известно про 62 случая заболевания, из которых 15 оказались летальными.

Говорится, что в последние годы случаи лихорадки Марбург были выявлены в странах Африки: Уганде, Конго, Зимбабве и других. Сказано, что заболевание начинается внезапно и сопровождается высокой температурой, мышечными болями, тошнотой, рвотой, головной болью. Также может быть незудящая сыпь.

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