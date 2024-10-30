На Байкале жители продолжают бороться за мыс Саган-Хушун

22 октября в Общественной палате Иркутской области прошла рабочая встреча, посвящённая обращению жителей Ольхонского района о прекращении работ на мысе Саган-Хушун. В мероприятии приняли участие председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области Екатерина Бояркина, члены Общественной палаты, а также представители ФБГУ «Заповедное Прибайкалье». В формате онлайн на встрече присутствовали жители Ольхонского района, включая Марину Кирьянову, которые выразили обеспокоенность по поводу воздействия работ на окружающую среду, пишет ИА IrkutskMedia.
Первым спикером был основатель Ассоциации предпринимателей туристического бизнеса Байкальского региона (АПТБОР) Александр Анисов. Он подчеркнул важность постановки на кадастровый учёт границ населённых пунктов и утверждения генеральных планов застройки Ольхонского района.
«До этого момента люди не имели права на оформление земельных участков и регистрацию прав собственности, так как эти права были приостановлены. Прибайкальский национальный парк включает в себя центральную экологическую зону, но населённые пункты, исключённые из его границ, всё равно находятся на территории, требующей особого внимания», — отметил Александр Анисин.
По уточненным данным Службы по охране объектов культурного наследия, несмотря на то, что в 2019 году была проведена экспертиза, на настоящий момент мыс Саган-Хушун находится в списке выявленных памятников, так как федеральный суд пока не утвердил его статус. Тем не менее, это тоже наносит на него определенные охранные обязательства, и до проведения работ необходимо было произвести раздел обеспечения сохранности памятника, который не был сделан.
«Как сообщила Служба по охране объектов культурного наследия, компания, проводящая работы на мысе, была об этом предупреждена. Но никакой обратной связи не последовало», — прокомментировала председатель Совета Благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова.
Представители нацпарка встречались с прокурором Ольхонского района после того, как в прокуратуру начали поступать обращения от граждан. На сегодняшний день в отношении «Заповедного Прибайкалья» составлено постановление об административном производстве, но суд пока не принял никакого решения до данному вопросу, так как дело ещё не рассмотрено.
Заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению Екатерина Сливина отметила, что перед началом работ провели научную оценку состояния территории и непосредственно мыса Саган-Хушун.
Когда вопрос благоустройства рассматривали на научно-техническом совете, эксперты констатировали, что территория мыса находится в удручающем состоянии: почва сильно уплотнена, а краснокнижные растения находятся под угрозой исчезновения.
Так как Саган-Хушун входит в состав маршрута, утверждённого «Заповедным Прибайкальем», это место является довольно популярным для туристов. По словам представителей нацпарка, все работы, которые проводят на мысе, направлены на снижение антропогенной нагрузки и сохранение уникальных природных комплексов.
«Учреждением уже предпринимались попытки обустройства маршрута, и в первую очередь это делается для снижения антропогенной нагрузки. Эту работу мы продолжаем и будем продолжать. Перед нами стоит задача сохранить уникальные природные комплексы для развития туристической инфраструктуры», — прокомментировала Екатерина Сливина.
На данный момент завершены предпроектные работы, разработаны проекты смотровых площадок и пешеходных дорожек. В сотрудничестве с экспертами проект был скорректирован. Так, нацпарку сделали замечание насчёт обустройства парковок на территории мыса, поэтому парковочные зоны вынесены за пределы памятника.
«Археологи предложили сделать пешеходные дорожки с поручнями и ограждениями, чтобы люди не могли сходить с этих дорожек и не вытаптывать землю вокруг. Что касается безопасности, у нас продолжается геологическая экспертиза самих пород, из которых сложен мыс, их крепости и тому подобное. До конца месяца нам выдадут все необходимые заключения, в том числе и план сохранения самого памятника. Когда у нас будет окончательно готов проект обустройства мыса, мы передадим его в Службу по охране объектов культурного наследия. Мы понимаем всю свою ответственность по сохранению памятника», — выразила мнение Екатерина Сливина.
Одно из замечаний, высказанных местным населением, касалось проведения обрядов. Екатерина Сливина подчеркнула, что речи не идёт о том, чтобы ввести какой-то запрет на проведение обрядовых вещей. Возможности доступа к этим местам не будут ограничены.
На маршруте «Север о. Ольхон» есть ещё несколько точек, где останавливаются туристы. Поэтому «Заповедное Прибайкалье» планирует обустраивать не только Саган-Хушун, но и остальные части маршрута — например, падь Узуры, где находится скульптура «Хранитель Байкала». Сейчас, в результате антропогенного воздействия, в этом месте также идёт негативное воздействие на почву и на растения.
«Наше учреждение осуществляет не только развитие туристической деятельности, а, прежде всего, является природоохранным. То есть, все действия должны быть направлены на сохранение природы и Байкала в целом. И такие задачи перед нами ставит государство. Туристическая деятельность и сохранение природы напрямую взаимосвязаны между собой. Не может быть одного без другого. Мы все прекрасно понимаем, что остров Ольхон посещает очень большое количество туристов и, соответственно, необходимо создавать условия для развития туризма, но при этом не забывать и о сохранении природы», — сказала Екатерина Сливина.
В ходе обсуждения Александр Анисов подчеркнул, что суть обращения жителей касается не обустройства инфраструктуры и пешеходных дорожек, а именно подвесных мостов и попросил представителей нацпарка прокомментировать этот момент. В ответ Екатерина Сливина сообщила, что при посещении мыса Саган-Хушун некоторые не совсем ответственные туристы осуществляют хаотичное перемещение, в том числе они выходят и спускаются по небезопасным спускам. Поэтому подвесные мосты — это просто часть продолжения пешеходных дорожек.
Усиление мер безопасности связано с изменением федерального закона об особо охраняемых территориях, который вступил в силу в этом году. Всем национальным партнёрам страны предписали до конца текущего года разработать план операционной деятельности привлекательности национального парка. «Заповедное Прибайкалье» разработали его в августе.
На вопрос, можно ли убрать мосты из проекта, Екатерина Сливина ответила так:
«Я считаю, что изымать мосты ни в коем случае нельзя, потому что люди там перемещаются хаотично и залазят на скалы, несмотря на предостережения. Нужно организовать безопасные переходы в одном месте, для того, чтобы люди находились под присмотром. И, как я уже говорила, сейчас произошли изменения в законодательстве, в том числе и в вопросе усиления безопасности пребывания на маршрутах национальных парков. Сейчас вся ответственность за безопасность туристов на этих маршрутах ложится и на учреждения тоже».
Слово также предоставили сопредседателю регионального отделения Народного фронта Эльмире Семеновой. Она выразила мнение, что отсутствие предварительного обсуждения проекта с местными жителями является серьезной ошибкой.
В беседе с корреспондентом IrkutskMedia своё мнение также выразила гид Мария Зорина, присутствовавшая на встрече. Она заметила, что среди гидов не было ни одного мнения в поддержку строительства мостов, так как оно идёт вразрез с ценностями, которые экскурсоводы стараются донесети до гостей региона.
«Мы говорим туристам об уникальности Байкала, о том, что у нас в регионе есть определенные культурные коды. Люди едут на Ольхон не за аттракционами, не за острыми ощущениями, а за дикой природой, за местами силы. Когда мы приезжаем на Саган-Хушун, то рассказываем о шаманизме, легендах, святых местах. И вот сейчас туристы увидят наше отношение к этому святому месту», — поделилась Мария Зорина.
Также Мария сообщила, что, несмотря на запрет выхода на недостроенные мосты, находятся смельчаки, которые туда проходят. По её мнению, в этом случае нельзя говорить о безопасности.
Среди туристов мосты пока тоже не нашли особого понимания.
«Туристы воспринимают это нововведение с недоумением, поскольку оно не соответствует их представлениям о заповедной территории. Они считают, что это портит фотографии и общий вид. Люди приезжают к нам за дикими впечатлениями и снимками нетронутой природы, а здесь мы наблюдаем серьезное вмешательство в экосистему. Скала “Три брата” изначально позиционировалась как сакральное место для шаманистов,», — отметила Мария Зорина.
Екатерина Сливина отметила, что на мысе дополнительно установят информационные стенды, а вся пешеходная инфраструктура будет обустроена так, чтобы минимально навредить мысу.
«Мы поддерживаем благоустройство, установку туалетов и организацию пешеходных дорожек. Однако мы против мостов, которые, как нам кажется, разрушают памятник природы Саган-Хушун», — заявила она.
Представители «Заповедного Прибайкалья» отметили, что готовы к диалогу после прохождения всех согласовательных процедур со Службой по охране объектов культурного наследия. Они выразили готовность встретиться с Мариной Кирьяновой, как с наиболее обеспокоенным заявителем.
«Мы открыты к обсуждению и не закрываемся от вас. Давайте работать вместе, возможно, мы сможем достичь консенсуса», — подвела итог обсуждения Екатерина Сливина.
Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области Екатерина Бояркина добавила, что вопрос обустройства мостов остается под контролем общественного парламента. На обращения жителей будет дан официальный ответ. Важно, чтобы все стороны услышали друг друга и нашли решение, учитывающее интересы местных жителей и вопросы безопасности в развитии инфраструктуры.
Напомним, что в июле на мысе Саган-Хушун началось спорное строительство объектов туристической инфраструктуры. Оно вызвало волну недовольства среди местных жителей, гидов, защитников природы и неравнодушных иркутян. Также к делу подключились надзорные органы.