На Байкале жители продолжают бороться за мыс Саган-Хушун

«Археологи предложили сделать пешеходные дорожки с поручнями и ограждениями, чтобы люди не могли сходить с этих дорожек и не вытаптывать землю вокруг. Что касается безопасности, у нас продолжается геологическая экспертиза самих пород, из которых сложен мыс, их крепости и тому подобное. До конца месяца нам выдадут все необходимые заключения, в том числе и план сохранения самого памятника. Когда у нас будет окончательно готов проект обустройства мыса, мы передадим его в Службу по охране объектов культурного наследия. Мы понимаем всю свою ответственность по сохранению памятника», — выразила мнение Екатерина Сливина.