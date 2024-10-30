Зима придёт в Иркутск позже обычного

Устойчивый снежный покров уже установился на севере Иркутской области, в то время как южные и западные районы, включая Иркутск, ожидают его появления позже, чем обычно по климатическим нормам. Метеорологи региона сообщили о нетипичной картине наступления зимы в этом году, пишет ИА IrkutskMedia.
По словам замначальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, значительное похолодание ожидается только во второй половине ноября. Дневные температуры опустятся до отрицательных значений от −9…-14°С, а ночью столбик термометра может опуститься до −20°С. Именно в этот период, по прогнозам синоптиков, и установится устойчивый снежный покров в южных районах области.
Несмотря на задержку наступления зимы, экстремальных морозов в Иркутске не ожидается. Температура воздуха прогнозируется на 1−2 градуса выше нормы. Однако в отдельные периоды будут наблюдаться значительные похолодания. Так, в начале ноября на севере области ожидается понижение ночной температуры до −25°С, а в Катангском районе в последней пятидневке месяца возможны морозы до −35°С.