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Зима придёт в Иркутск позже обычного

Синоптики прогнозируют позднее установление снежного покрова и температурные качели в регионе.

Сейчас в Олбани: +14° 6 м/с 88% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Устойчивый снежный покров уже установился на севере Иркутской области, в то время как южные и западные районы, включая Иркутск, ожидают его появления позже, чем обычно по климатическим нормам. Метеорологи региона сообщили о нетипичной картине наступления зимы в этом году, пишет ИА IrkutskMedia.

По словам замначальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, значительное похолодание ожидается только во второй половине ноября. Дневные температуры опустятся до отрицательных значений от −9…-14°С, а ночью столбик термометра может опуститься до −20°С. Именно в этот период, по прогнозам синоптиков, и установится устойчивый снежный покров в южных районах области.

Несмотря на задержку наступления зимы, экстремальных морозов в Иркутске не ожидается. Температура воздуха прогнозируется на 1−2 градуса выше нормы. Однако в отдельные периоды будут наблюдаться значительные похолодания. Так, в начале ноября на севере области ожидается понижение ночной температуры до −25°С, а в Катангском районе в последней пятидневке месяца возможны морозы до −35°С.