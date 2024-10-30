Зима придёт в Иркутск позже обычного

Устойчивый снежный покров уже установился на севере Иркутской области, в то время как южные и западные районы, включая Иркутск, ожидают его появления позже, чем обычно по климатическим нормам. Метеорологи региона сообщили о нетипичной картине наступления зимы в этом году, пишет ИА IrkutskMedia.