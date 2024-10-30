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Стало известно о закрытии нескольких корпусов Педагогического института ТОГУ

Сегодня сотрудников Педагогического института ТОГУ проинформировали о переносе занятий, а также уведомили о том, что весенний семестр будет проходить в здании по улице Тихоокеанская, 134.

Об этом говорится во внутреннем приказе, разосланном на корпоративную почту сотрудников университета.

Сами студенты сообщают, что в электронном расписании также уже появились изменения.

Информацию подтвердил ректор ТОГУ Юрий Марфин.

«После тщательного анализа ситуации и оценки состояния нашего корпуса по улице Карла Маркса, 68, специалисты пришли к выводу, что полное восстановление здания нашими силами невозможно. Преподаватели, студенты и их родители много раз говорили мне на встречах и писали в личные сообщения, что хотят переехать в более комфортные условия. Это подтолкнуло нас к принятию непростого решения. Мы переводим всех студентов и сотрудников из здания педагогического института в здание университета на Тихоокеанской, 134», — приводятся слова ректора в Телеграм-канале образовательного учреждения.

образование