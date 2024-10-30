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В четверг в Калининграде с утра до вечера будут включать системы оповещения

Проверка сигнала пройдёт с 8:00 до 17:00.

В четверг, 31 октября, в Калининграде проверят систему оповещения. Сигнал будет звучать в разных частях города с 8:00 до 17:00. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Калининграда.

«Завтра, 31 октября, с 8 до 17 часов в городе поочерёдно будут включаться системы оповещения. Это обычная проверка, просьба сохранять спокойствие», — говорится в публикации.

Систему оповещения в Калининградской области тестируют несколько раз в год. Проверка не предусматривает никаких действий со стороны местных жителей.

МЧС