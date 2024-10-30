«Все закрыли рты, скромно так смотрят»: спикер башкирского парламент призвал петь гимны на заседаниях

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев призвал депутатов на заседаниях петь гимны. Об этом рассказала пресс-служба Государственного собрания республики.
Все случилось на октябрьском заседании Курултая. Спикер заявил, что в парламенте «немых нет», и потому призвал коллег петь слова гимнов — как России, так и Башкирии.
— А то все закрыли рты, скромно так смотрят, потупили глаза, — отметил Толкачев.
Потом председатель Госсобрания напомнил, что раньше в Курултае были приняты законы, касающиеся гимна и других государственных символов республики. Спикер отметил, что депутаты в первую очередь сами своим же примером должны демонстрировать уважение к символике России и Башкирии.
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