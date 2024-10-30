Приюты для бездомных животных построят в Ростове и Таганроге до конца 2026 года

«В донской столице приют появится возле мкр Платовского на площади 4,9 га, рядом с Донским инфекционным центром, в Таганроге — в Северном жилом массиве, площадь составит 3,7 га и будет иметь вид разрешенного использования “ветлечебницы, приюты для бездомных собак”. Планируемый формат деятельности приюта в Таганроге окончательно не определен», — пишет источник.
В настоящее время определяются источники финансирования приютов. Строительство запланировано на 2025−2026 гг.
Отмечается, что в Ростове работают 11 приютов для животных: один — муниципальный и 10 — частных. В них находятся 1700 животных, а на пожизненном содержании в приютах — около 1200 животных без владельцев.
В марте этого года писали, что в Ростове могут построить второй муниципальный приют для безнадзорных животных. Об этом сообщал первый замминистра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.