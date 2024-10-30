Ливни и метель нагрянут в Нижний Новгород в конце октября

В конце октября на Нижний Новгород обрушится непогода: в столице Приволжья ожидаются ливни, штормовой ветер и метель. Об этом сообщил синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.
По прогнозам эксперта, 31 октября в Нижний Новгород придут сильные дожди, которые к вечеру «превратятся» в мокрый снег. Ночью температура опустится до 0 градусов.
1 ноября в городе ожидаются заморозки и снегопад. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, от чего на улицах разыграется метель.
В предстоящие выходные 2 и 3 ноября синоптик прогнозирует дожди со снегом.
Ранее мэр нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опроверг слухи о том, что зимой снегоуборочная техника города уезжает в Москву.