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Ливни и метель нагрянут в Нижний Новгород в конце октября

Непогода «сохранится» до конца недели.

Сейчас в Олбани: +14° 6 м/с 88% 762 мм рт. ст. +8°

В конце октября на Нижний Новгород обрушится непогода: в столице Приволжья ожидаются ливни, штормовой ветер и метель. Об этом сообщил синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.

По прогнозам эксперта, 31 октября в Нижний Новгород придут сильные дожди, которые к вечеру «превратятся» в мокрый снег. Ночью температура опустится до 0 градусов.

1 ноября в городе ожидаются заморозки и снегопад. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, от чего на улицах разыграется метель.

В предстоящие выходные 2 и 3 ноября синоптик прогнозирует дожди со снегом.

Ранее мэр нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опроверг слухи о том, что зимой снегоуборочная техника города уезжает в Москву.