Нижегородского врача Алену Гурьянову наградили в Кремлевском дворце 29 октября

Награду врачу вручили зампредседателя федерального правительства Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Алена Гурьянова получила сертификат на покупку электронной техники и диплом. Нижегородка поблагодарила коллег, семью и пообещала дальше развиваться в профессии.