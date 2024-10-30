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Нижегородского врача Алену Гурьянову наградили в Кремлевском дворце 29 октября

Она заняла второе место на всероссийском конкурсе.

Источник: правительство Нижегородской области

Нижегородского врача-методиста Алену Гурьянову удостоили награды. Церемония вручения состоялась в Кремлевском дворце 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Медик из научно-исследовательского института клинической онкологии заняла второе место в конкурсе, который посвятили 150-летию врача и ученого Н. А. Семашко.

Награду врачу вручили зампредседателя федерального правительства Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Алена Гурьянова получила сертификат на покупку электронной техники и диплом. Нижегородка поблагодарила коллег, семью и пообещала дальше развиваться в профессии.

Уточняется, что врач-методист состязалась с более чем 13 000 специалистами из разных субъектов страны.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи лечат пациентов с кровоизлиянием в мозг через прокол в бедре.

медицина