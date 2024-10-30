Милиция сказала о задержании 300 преступников из Беларуси в соседних странах

Говорится, что более 140 из них были задержаны на территории России. Также удалось установить местонахождение более 100 пропавших без вести и около 500 должников и ответчиков. Сообщается, что в Москве была задержана директор одного из турагентств Минска, которая под предлогом оказания туристических услуг обманным путем завладела денежными средствами более 30 белорусов на сумму свыше 140 000 рублей.