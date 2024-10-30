Милиция сказала о задержании 300 преступников из Беларуси в соседних странах. Подробности сообщили в телеграм-канале газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».
В сообщении сказано, что активная фаза межгосударственного специального комплексного учения «Розыск» проходила 23 и 24 октября 2024 года на территории стран — участников СНГ. По итогам указанного мероприятия было задержано более 300 разыскиваемых в Беларуси преступников.
Говорится, что более 140 из них были задержаны на территории России. Также удалось установить местонахождение более 100 пропавших без вести и около 500 должников и ответчиков. Сообщается, что в Москве была задержана директор одного из турагентств Минска, которая под предлогом оказания туристических услуг обманным путем завладела денежными средствами более 30 белорусов на сумму свыше 140 000 рублей.
Кроме того, на территории Беларуси было задержано более 70 преступников. Также было установлено местонахождение пяти без вести пропавших, которых разыскивали другие страны.
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