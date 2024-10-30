Бастрыкин вступился за замерзающих в аварийном доме волгоградцев

— В СМИ опубликовано обращение жителей Краснооктябрьского района города Волгограда к Председателю СК России. Граждане сообщают, что вынуждены жить в аварийном жилье без отопления и в ненадлежащих условиях. Дом должны были расселить еще шесть лет назад, но этого так и не произошло. Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту проводится доследственная проверка по признакам ст. 293 УК РФ, — рассказали журналистам в пресс-службе Следственного комитета.