Главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О социальной поддержке», которым предусматриваются изменения с начислением и выплатой пенсий для настоящих и будущих пенсионеров, подавляющее большинство из которых вступит в силу с января 2025 года (здесь подробнее). Выделили топ-5 пенсионных новшеств, на которые обращает внимание Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Работающие пенсионеры с коэффициентом выше 1,3, отмена ограничения по выплате пенсий.
Заработанную трудовую пенсию работающие пенсионеры с 1 января 2025 будут получать в полном объеме, вне привязки к индивидуальному коэффициенту заработка, сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси, комментируя основные положения указа президента. Напомним, сейчас те, кто ушел на пенсию с коэффициентом выше 1,3 и продолжает трудиться (за исключением работников сельского хозяйства), а таких в стране около 110 тысяч человек, или каждый четвертый пенсионер, сейчас часть пенсии недополучает. И часть эта тем больше, чем выше коэффициент и стаж работы. Таким образом, с нового 2025 года для работающих пенсионеров с коэффициентом выше 1,3 отменят ограничения по выплате пенсий.
«В зависимости от стажа и ИКЗ (индивидуального коэффициента заработка. — Ред.) сумма ограничения у пенсионеров разная и может составлять до почти 500 рублей (при длительном стаже и ИКЗ 5,0 и выше)», — отметили в министерстве.
Что касается работающих пенсионеров с индивидуальным коэффициентом не более 1,3, то правила для них не меняются: они как получали свою пенсию полностью, так и будут получать.
К слову, изменение размера пенсии в связи с отменой ограничения по индивидуальному коэффициенту 1,3 работающим пенсионерам с 1 января 2025 будет произведено автоматически.
Время подачи заявления о назначении пенсии: что изменится.
По новому указу увеличивается временное окно подачи заявления о назначении пенсии с обязательным началом выплат. Сейчас это день наступления пенсионного возраста (58 лет женщины, 63 года мужчины). После подавать документы на пенсию тоже можно, конечно, но назначат ее уже не с дня рождения, а с времени подачи.
По новым правилам, подать заявление на пенсию можно будет как за месяц до возникновения права на нее, так и в течение одного месяца после дня рождения, сообщает Минтруда и соцзащиты. При этом пенсию назначат со дня возникновения права на нее. При более поздней дате, как и сейчас, — со дня обращения.
Эти новшества не затрагивают пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца (возможно получение пенсии за прошлое время).
Справка о зарплате для назначения пенсии нужна только за 30 лет.
В последние годы в Беларуси постоянно росло число лет, за которые без пяти минут пенсионер должен был предоставить справки о зарплате для расчета индивидуального коэффициента заработка. В 2024 году это 30 лет. При этом за последние 21 год (с января 2003) проблем не возникает, потому что с этого времени вся информация аккумулировалась в ФСЗН. А вот собрать справки о работе за годы до 2003 — для многих было непросто. Мало того, пенсионная реформа, которая должна завершится в Беларуси в 2025 году, поднимала срок сбора справок о зарплате до 31 года.
Указом же зафиксирован действующий 30-летний период для расчета индивидуального коэффициента заработка. «Дальнейшее ежегодное увеличение этого периода прекращается в целях постепенного перехода к подтверждению заработка только данными индивидуального (персонифицированного) учета фонда соцзащиты населения (ведется с 2003 года), без представления гражданами “бумажных” справок о заработке», — отметили в Минтруда и соцзащиты.
В Минтруда отметили, что справка о зарплате выдается работодателем, его приемником или архивом. Однако, если документы не сохранились, то заработок при расчете пенсии учитывается с нулевым значением, что негативно влияет на размер пенсии. Многие белорусы в такой ситуации шли в суд и там пытались доказать свою работу.
«Указом предусматривается право работника не учитывать (“пропустить”) при расчете ИКЗ (индивидуального коэффициента заработка. — Ред.) периоды работы, где документы не сохранились, с их заменой более ранними периодами, где документы имеются», — отметили в министерстве.
То есть, если у человека, выходящего на пенсию в 2025 году, нет части документов о зарплате в период с 1995 по 2002 год включительно, то он может предоставить документы о своей зарплате до 1995 года, если он работал и такие документы сохранились.
Кто из пенсионеров может получать пенсию на почте.
По указу президента, уже с ноября 2024 станет больше пенсионеров, которые смогут получать свою пенсию в почтовом отделении. Напомним, что с 1 июля 2024 пенсии в Минске, областных и районных городах стали выплачиваться в основном через банки. Право при желании получать пенсию через почту сохранено только для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов 1 и 2 группы, граждан, не имеющих паспорта по религиозным убеждениям.
Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, Указом введены дополнительные категории пенсионеров, которые могут получать пенсионные выплаты на почте, в том числе с доставкой на дом. К ним отнесены инвалиды 3 группы, лица с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению (функциональный класс 3 и выше), осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получающие пособие по уходу за ним, зарегистрированные по месту жительства в одной квартире или доме с инвалидом 1 группы, получающим пенсию через почту, а также пенсионеры, достигающие 70-летнего возраста до 1 января 2025.
Другие категории пенсионеров также смогут при желании перевести выплату пенсии с банка на почту, но за это им надо будет оплатить услуги почты самостоятельно.
Пенсии для детей-инвалидов, родителей детей-инвалидов, матерей с четырьмя детьми.
В указе определена дополнительная поддержка семьям с детьми-инвалидами. Так, устанавливается дополнительное повышение к пенсии (от 80 до 110% БПМ) детям-инвалидам в случае смерти одного из родителей.
Такое повышение (110% либо 95% БПМ) будет применяться и для инвалидов с детства I и II группы старше 18 лет, если кормилец умер до их совершеннолетия.
Указ дает и право на досрочную пенсию по возрасту отцам детей-инвалидов (инвалидов с детства), которые растили такого ребенка без участия матери. Досрочную пенсию взамен мамы назначат отцу при достижении им 58-летнего возраста, если он растил ребенка с особенностями развития не менее 8 лет до его совершеннолетия, имеет стаж работы не менее 25 лет и не менее 5 лет страхового стажа.
Указ предусматривает снижение с 10 до 5 лет страхового стажа для женщин, родивших четверых детей и воспитавших их до 8-летнего возраста, сообщили в Минтруда. Ранее эта льгота была дана женщинам с пятью детьми.
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