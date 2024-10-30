Главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту

В последние годы в Беларуси постоянно росло число лет, за которые без пяти минут пенсионер должен был предоставить справки о зарплате для расчета индивидуального коэффициента заработка. В 2024 году это 30 лет. При этом за последние 21 год (с января 2003) проблем не возникает, потому что с этого времени вся информация аккумулировалась в ФСЗН. А вот собрать справки о работе за годы до 2003 — для многих было непросто. Мало того, пенсионная реформа, которая должна завершится в Беларуси в 2025 году, поднимала срок сбора справок о зарплате до 31 года.