Стали известны эскизы опор канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. Их опубликовала компания «Урбантех», которая будет строить переправу.
Напомним, канатка пройдет от «Океаниса» на проспекте Гагарина до Заречного бульвара. Стоимость ее создания составит 4,5 млрд рублей. Опоры канатной дороги будут выполнены в виде многоветвевых стальных конструкций. Они будут напоминать конструкции шуховской башни.
Ранее стало известно, что опoры канатки будут размeщены за границами территории памятника природы регионального значения «Урочище Слуда». А несуще-тяглoвый канат будeт прoходить нaд территорией вышe зелeных насаждeний. При этом будет учтен дальнeйший рoст дeревьев.
Напомним, нижегородские власти через суд изымают землю для возведения новой канатки.