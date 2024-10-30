Стали известны эскизы опор канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде

Напомним, канатка пройдет от «Океаниса» на проспекте Гагарина до Заречного бульвара. Стоимость ее создания составит 4,5 млрд рублей. Опоры канатной дороги будут выполнены в виде многоветвевых стальных конструкций. Они будут напоминать конструкции шуховской башни.