Организаторы вечеринки в Козельске напишут заявление на назвавших их сатанистами

«Мы с подругами нейтрально относимся к этому празднику, я не осуждаю тех, кто хочет разукрашиваться — это дело каждого, ничего криминального, — рассказала она корреспонденту “Газеты.Ru”. — На вечеринке ничего противоправного не было, безобидные конкурсы, но на следующий день мне девочки стали скидывать посты, где были фотографии гостей, в том числе наши, и оскорбительный текст, и тут я была возмущена. На каком основании под эгидой православия люди могут так негативно высказываться, желать другим людям смерти, оскорблять?».