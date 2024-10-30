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Государственные награды вручили бойцам бригады БАРС-18 в Новочеркасске

Глава администрации Новочеркасска вручил госнаграды бойцам бригады БАРС-18.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске состоялось вручение государственных наград воинам добровольческой бригады БАРС-18. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко.

Медалями «За отвагу» были отмечены двое добровольцев, еще четверых — за мужество и героизм в ходе СВО удостоили медалей «За храбрость» II степени.

— Вручать высокие награды бойцам, которые рискуя жизнью выполняют боевые задачи в зоне СВО и защищают мирных жителей от врага, для меня большая честь, — написал в Telegram Юрий Лысенко.

Чиновник поблагодарил воинов за безупречную службу Родине, а также пожелал им крепкого здоровья и благополучного возвращения домой к родным и близким.

Известно, что церемонию награждения провели в местной администрации. Были приглашены жены, дети и родители героев.