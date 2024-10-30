Государственные награды вручили бойцам бригады БАРС-18 в Новочеркасске

В Новочеркасске состоялось вручение государственных наград воинам добровольческой бригады БАРС-18. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко.
Медалями «За отвагу» были отмечены двое добровольцев, еще четверых — за мужество и героизм в ходе СВО удостоили медалей «За храбрость» II степени.
— Вручать высокие награды бойцам, которые рискуя жизнью выполняют боевые задачи в зоне СВО и защищают мирных жителей от врага, для меня большая честь, — написал в Telegram Юрий Лысенко.
Чиновник поблагодарил воинов за безупречную службу Родине, а также пожелал им крепкого здоровья и благополучного возвращения домой к родным и близким.
Известно, что церемонию награждения провели в местной администрации. Были приглашены жены, дети и родители героев.