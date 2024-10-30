Красноярский край подтверждает лидерство в развитии беспилотной авиации

Генеральный директор красноярского детского технопарка «Кванториум» Сергей Кениг отметил, что именно нашему технопарку было оказано высокое доверие провести столь важное мероприятие для педагогов со всей России. «Опыт наших педагогов, а также широкий парк оборудования позволяют нам обучать в том числе и коллег, уже были прецеденты, когда к нам обращались с подобными запросами, теперь мы надеемся, что это будет носить постоянный характер, мы открыты для обращений образовательных учреждений», — рассказал Сергей Кениг.