Красноярский край подтверждает лидерство в развитии беспилотной авиации

Всероссийская образовательная сессия по БПЛА стартовала на базе красноярского детского технопарка «Кванториум» 28 октября. Примечательно, что именно красноярский детский технопарк, открытый по нацпроекту «Образование», благодаря опыту педагогов и базе оборудования был выбран местом проведения образовательной сессии в этой области.
Всего для участия в мероприятии в Красноярск приехало более 20 педагогов сети детских технопарков и других учреждений дополнительного образования России. Это преподаватели из Карелии, Дагестана, Хабаровского края, Московской, Тульской областей и пр.
Опытные преподаватели красноярского аэроквантума в течение четырех дней дадут не только теоретические знания, например о принципах и основах полёта аппаратов тяжелее воздуха, авиационной метеорологии, картографии и навигации, но и проведут практические занятия. После каждого пройденного материала слушатели сессии будут сдавать зачеты и экзамены.
Генеральный директор красноярского детского технопарка «Кванториум» Сергей Кениг отметил, что именно нашему технопарку было оказано высокое доверие провести столь важное мероприятие для педагогов со всей России. «Опыт наших педагогов, а также широкий парк оборудования позволяют нам обучать в том числе и коллег, уже были прецеденты, когда к нам обращались с подобными запросами, теперь мы надеемся, что это будет носить постоянный характер, мы открыты для обращений образовательных учреждений», — рассказал Сергей Кениг.
Сессия включает в себя несколько направлений: теорию по физике полёта, программному обеспечению дронов и актуальные правовые нормы эксплуатации дронов. И, конечно, большая часть посвящена практическим занятиям, в ходе которых педагоги могут применить полученные знания как на авиасимуляторах, так и на реальных пилотируемых беспилотниках нескольких видов.
Отметим, что по итогам успешного прохождения сессии педагоги получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Участница сессии из города Балашиха (Московская область), педагог дополнительного образования по направлению аэроквантум Екатерина Шахурина подчеркнула, что данное мероприятие — это уникальная возможность пообщаться с красноярскими коллегами, почерпнуть новые знания. "Сегодня одно из приоритетных направлений — кадры для цифровой экономики, кадры для баз беспилотных авиационных систем, за этими направлениями наше будущее.
Очень важно, что здесь мы получаем не только теоретические знания, но и отрабатываем их на практике, на самой современной технике, это и полеты на симуляторах мультиротарного типа, которые сейчас получают большое направление. У красноярских коллег огромный опыт, их ученики становятся чемпионами по разным направлениям, и нам чему поучиться у них", — поделилась эмоциями Екатерина.
Также педагоги в рамках обучения посетили красноярское предприятие НПП «АВАКС-ГеоСервис», которое занимается проектированием, производством и продажей беспилотных летательных аппаратов с 2012 года.
Отметим, с этого года Красноярский край является активным участником нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», направленного на разработку и серийное производство отечественных БАС, развитие инфраструктуры, а также подготовку кадров для беспилотной авиации в России.
Кроме того, в регионе планируется разработать программу «Развитие БАС до 2030 года», в рамках которой будет сформирована новая отрасль — беспилотная гражданская авиация.