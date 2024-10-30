Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край подтверждает лидерство в развитии беспилотной авиации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Преподаватели в области БПЛА со всей страны собрались в Красноярске для участия в сессии по беспилотным летательным технологиям.

Всероссийская образовательная сессия по БПЛА стартовала на базе красноярского детского технопарка «Кванториум» 28 октября. Примечательно, что именно красноярский детский технопарк, открытый по нацпроекту «Образование», благодаря опыту педагогов и базе оборудования был выбран местом проведения образовательной сессии в этой области.

Всего для участия в мероприятии в Красноярск приехало более 20 педагогов сети детских технопарков и других учреждений дополнительного образования России. Это преподаватели из Карелии, Дагестана, Хабаровского края, Московской, Тульской областей и пр.

Опытные преподаватели красноярского аэроквантума в течение четырех дней дадут не только теоретические знания, например о принципах и основах полёта аппаратов тяжелее воздуха, авиационной метеорологии, картографии и навигации, но и проведут практические занятия. После каждого пройденного материала слушатели сессии будут сдавать зачеты и экзамены.

Генеральный директор красноярского детского технопарка «Кванториум» Сергей Кениг отметил, что именно нашему технопарку было оказано высокое доверие провести столь важное мероприятие для педагогов со всей России. «Опыт наших педагогов, а также широкий парк оборудования позволяют нам обучать в том числе и коллег, уже были прецеденты, когда к нам обращались с подобными запросами, теперь мы надеемся, что это будет носить постоянный характер, мы открыты для обращений образовательных учреждений», — рассказал Сергей Кениг.

Сессия включает в себя несколько направлений: теорию по физике полёта, программному обеспечению дронов и актуальные правовые нормы эксплуатации дронов. И, конечно, большая часть посвящена практическим занятиям, в ходе которых педагоги могут применить полученные знания как на авиасимуляторах, так и на реальных пилотируемых беспилотниках нескольких видов.

Отметим, что по итогам успешного прохождения сессии педагоги получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Участница сессии из города Балашиха (Московская область), педагог дополнительного образования по направлению аэроквантум Екатерина Шахурина подчеркнула, что данное мероприятие — это уникальная возможность пообщаться с красноярскими коллегами, почерпнуть новые знания. "Сегодня одно из приоритетных направлений — кадры для цифровой экономики, кадры для баз беспилотных авиационных систем, за этими направлениями наше будущее.

Очень важно, что здесь мы получаем не только теоретические знания, но и отрабатываем их на практике, на самой современной технике, это и полеты на симуляторах мультиротарного типа, которые сейчас получают большое направление. У красноярских коллег огромный опыт, их ученики становятся чемпионами по разным направлениям, и нам чему поучиться у них", — поделилась эмоциями Екатерина.

Также педагоги в рамках обучения посетили красноярское предприятие НПП «АВАКС-ГеоСервис», которое занимается проектированием, производством и продажей беспилотных летательных аппаратов с 2012 года.

Отметим, с этого года Красноярский край является активным участником нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», направленного на разработку и серийное производство отечественных БАС, развитие инфраструктуры, а также подготовку кадров для беспилотной авиации в России.

Кроме того, в регионе планируется разработать программу «Развитие БАС до 2030 года», в рамках которой будет сформирована новая отрасль — беспилотная гражданская авиация.