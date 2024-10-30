Более 47 тысяч казахстанских школьниц получили вакцину от ВПЧ — Минздрав

По словам министра, вакцинация в целом проходит в плановом порядке.
«Она идёт с информированного согласия родителей. Это обязательное условие. Мы разъясняем как самим девочкам, так и родителям о необходимости вакцинации. Сегодня больше 47 тысяч уже привито. У нас здесь нет определенного плана. Прививаем по итогам разъяснений и с согласия родителей», — сказала Альназарова.
Между тем, несколько иная ситуация с вакцинацией от гриппа. Как отметила Акмарал Альназарова, с началом эпидемиологического сезона Минздрав ставит планы и декретированный контингент, который подлежит вакцинации от гриппа, должен своевременно до 1 ноября быть обеспечен вакцинацией.