В Омске укрепили обочину на Красном Пути, где перевернулся автобус

На аварийно опасном участке улицы Красный Путь в Омске установили временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о рисках. Напомним, накануне там съехал в канаву пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 336 в сторону Нефтяников. Одной из пассажирок понадобилась помощь медиков. После этого на участке улицы установили временные предупреждающие знаки дорожного движения.
«Из-за обильных осадков бригада Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводила откачку воды из ливневой канализации», — сообщили в городской администрации.
В рамках выездного совещания департамент городского хозяйства и специалисты УДХБ решили укрепить обочину, чтобы предотвратить съезды автомобилей в водоотводную канаву. Работы по укреплению уже начались.
Для повышения безопасности движения в следующем году на улице Красный Путь планируется установка бордюров.