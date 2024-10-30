В Омске укрепили обочину на Красном Пути, где перевернулся автобус

На аварийно опасном участке улицы Красный Путь в Омске установили временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о рисках. Напомним, накануне там съехал в канаву пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 336 в сторону Нефтяников. Одной из пассажирок понадобилась помощь медиков. После этого на участке улицы установили временные предупреждающие знаки дорожного движения.