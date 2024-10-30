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В Омске укрепили обочину на Красном Пути, где перевернулся автобус

В следующем году там будут установлены бордюры.

Источник: пресс-служба мэрии Омска

На аварийно опасном участке улицы Красный Путь в Омске установили временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о рисках. Напомним, накануне там съехал в канаву пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 336 в сторону Нефтяников. Одной из пассажирок понадобилась помощь медиков. После этого на участке улицы установили временные предупреждающие знаки дорожного движения.

«Из-за обильных осадков бригада Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводила откачку воды из ливневой канализации», — сообщили в городской администрации.

В рамках выездного совещания департамент городского хозяйства и специалисты УДХБ решили укрепить обочину, чтобы предотвратить съезды автомобилей в водоотводную канаву. Работы по укреплению уже начались.

Для повышения безопасности движения в следующем году на улице Красный Путь планируется установка бордюров.