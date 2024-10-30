Из Ростова запустят морские рейсы в Крым и на Кубань

Закупки проводятся в рамках реализации планов по поэтапному наращиванию пассажирского флота. На международной транспортной выставке «Транспорт России — 2023» были подписаны соглашения о поставке в Ростовскую область судов на подводных крыльях.
В 2026 году поступит одно судно «Валдай 45Р» и один «Метеор 120Р». В 2027 году область получит два судна на подводных крыльях морского класса «Метеор М» вместимостью 110 человек.
Суда планируется использовать на морских линиях в Мариуполь, Керчь, Ялту и Анапу.