Перебои с подачей газа в Севастополе — очередной фейк

«Враги немного “усовершенствовали” подход: первые 15 секунд видео — оригинал моего заявления, а далее идет видеоряд, сгенерированный искусственным интеллектом с “моим” голосом, который сообщает о том, что с 1 ноября в связи с перераспределением газа в Донецкую и Луганскую народные республики в городе возможны перебои с газоснабжением. Конечно, это ложь», — написал Развожаев.