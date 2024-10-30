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Перебои с подачей газа в Севастополе — очередной фейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг очередной фейк о том, что в городе якобы возможны перебои с газоснабжением. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

По словам Развожаева, распространяемое в соцсетях видео сгенерировано искусственным интеллектом на основе ранее опубликованного заявления о возвращении в госсобственность ПАО «Севастопольгаз».

«Враги немного “усовершенствовали” подход: первые 15 секунд видео — оригинал моего заявления, а далее идет видеоряд, сгенерированный искусственным интеллектом с “моим” голосом, который сообщает о том, что с 1 ноября в связи с перераспределением газа в Донецкую и Луганскую народные республики в городе возможны перебои с газоснабжением. Конечно, это ложь», — написал Развожаев.

Он отметил, что цель, которую преследует украинский ЦИПсО, — вызвать недовольство и волнение людей. Губернатор призывал доверять только официальным источникам информации.

ЖКХ