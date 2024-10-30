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Горячую линию для учителей организовали в Беларуси

Учителя могут позвонить на «горячую линию» и рассказать, например, о фактах излишнего документооборота в школах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Министерство образования Беларуси организовало для учителей работу «горячей линии», сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telrgram-канале.

Работать «горячая линия» начнет со среды, 30 ноября, в следующем режиме: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Как пояснили в Минобре, на «горячую линию» могут обращаться учителя по вопросам выполнения «несвойственных функций», а также излишнего документооборота. Для этого педагогам достаточно позвонить по номеру телефона +375 17 222 43 12.

образование