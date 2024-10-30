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«Карманные скверы» продолжают благоустраивать в Братске

Работы уже закончили в Центральном и Правобережном районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Благоустройство карманных скверов идет полным ходом в Братске. Работы уже завершили в Центральном и Правобережном районах. Об этом их руководство сообщило на своих страницах в одной из соцсети.

— Специалисты по Центральному району приняли участие в работе комиссии по приемки выполненных работ на объекте «Благоустройства “карманного сквера” от улицы Малышева 20 и до проезжей части улицы Малышева, — поделилось руководство района.

Кроме того, на финишную прямую вышло обустройство сквера на улице Спортивной. Общественное пространство обрело новые МАФы, подсветку, места отдыха и многое другое. Осталось решить только небольшие технические моменты.

Работы уже закончили в двух районах. Фото: Центральный район Братска.

Ранее КП-Иркутск сообщал, что пособия и пенсии будут выплачивать в ноябре в другие даты.