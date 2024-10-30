«Карманные скверы» продолжают благоустраивать в Братске

Благоустройство карманных скверов идет полным ходом в Братске. Работы уже завершили в Центральном и Правобережном районах. Об этом их руководство сообщило на своих страницах в одной из соцсети.
— Специалисты по Центральному району приняли участие в работе комиссии по приемки выполненных работ на объекте «Благоустройства “карманного сквера” от улицы Малышева 20 и до проезжей части улицы Малышева, — поделилось руководство района.
Кроме того, на финишную прямую вышло обустройство сквера на улице Спортивной. Общественное пространство обрело новые МАФы, подсветку, места отдыха и многое другое. Осталось решить только небольшие технические моменты.
Работы уже закончили в двух районах. Фото: Центральный район Братска.
Ранее КП-Иркутск сообщал, что пособия и пенсии будут выплачивать в ноябре в другие даты.