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Почти 9-килограммовую опухоль удалили свердловские медики

56-летняя женщина наблюдала увеличение живота в течение двух лет.

Источник: Минздрав Свердловской области

В Городской клинической больнице № 14 Екатеринбурга медики прооперировали 56-летнюю женщину с опухолью гигантского размера. Масса доброкачественного новообразования у женщины весом всего 49 килограммов и ростом 155 сантиметров составила 8,8 килограмма. Она наблюдала увеличение живота в течение двух лет.

«Все это время она полагала, что фигура изменилась по естественным причинам, и не обращалась к медикам. Лишь когда игнорировать проблему стало невозможно, свердловчанка пришла на прием к профильному специалисту», — рассказали в региональном Минздраве.

Как отметила заведующая гинекологическим отделением екатеринбургской больницы Эльвира Шакирьянова, с такой большой миомой матки она столкнулась впервые за 26 лет работы врачом акушером-гинекологом.

«Пациентка хорошо перенесла вмешательство, ее выписали на шестые сутки для последующей реабилитации и наблюдения в женской консультации», — рассказала Шакирьянова.

медицина