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В Новороссийске ввели ограничения на движение большегрузов

Для большегрузов ввели ограничения на движение по одному из участков Сухумского шоссе в Новороссийске.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы города Александр Яменсков.

С сегодняшнего дня, 30 октября, на улице Судостальской и далее на выезд из города будет действовать ограничение на движение зерновозов с 6:00 до 9:00. Как отмечает замглавы, ежедневно на этом участке будет дежурить экипаж ДПС.

По словам Александра Яменскова, это решение приняли коллективно на основании многочисленных обращений жителей с целью обеспечения пропускной способности в летний период на въезд в Новороссийск. Службам города также потребуется некоторое время, чтобы выстроить работу и управлять принятыми изменениями ОДД на этом участке улично-дорожной сети.