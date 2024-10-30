В Новороссийске ввели ограничения на движение большегрузов

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы города Александр Яменсков.
С сегодняшнего дня, 30 октября, на улице Судостальской и далее на выезд из города будет действовать ограничение на движение зерновозов с 6:00 до 9:00. Как отмечает замглавы, ежедневно на этом участке будет дежурить экипаж ДПС.
По словам Александра Яменскова, это решение приняли коллективно на основании многочисленных обращений жителей с целью обеспечения пропускной способности в летний период на въезд в Новороссийск. Службам города также потребуется некоторое время, чтобы выстроить работу и управлять принятыми изменениями ОДД на этом участке улично-дорожной сети.