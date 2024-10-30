Суд Астаны не принял иск авторов петиции против утильсбора

«29 октября истец обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока. В заявлении указано, что решение ответчика ему не вручалось, окончательное решение он получил с официального сайта уполномоченного органа только 16 августа 2024 года. Таким образом, срок подачи настоящего иска истекал 16 сентября 2024 года. Однако, 16 сентября 2024 года ему не представилось возможным направить иск в виду большого количества лиц, которые принимали участие в составлении самой петиции, работали над материалами, обосновывающими доводы петиции (анализы рынка авто, заключения и т. д. ). Кроме того, его представитель Ж. в период с 15 сентября 2024 года по 8 октября 2024 года находился в командировке в городе Жезказган в виду участия в другом гражданском деле, а второй представитель Б. не могла подать иск, поскольку она не состоит в Палате юридических консультантов и не имеет полномочий на подписание административного иска», — сказано в сообщении суда.