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График выплат детских пособий и пенсий в Воронежской области изменится в ноябре

Даты перечисления некоторых выплат выпадают на выходные дни.

Источник: РИА "Воронеж"

В ноябре 2024 года в Воронежской области даты перечисления некоторых пособий выпадают на выходные дни. В связи с этим средства будут переведены получателям заранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России (СФР) в среду, 30 октября.

В субботу, 2 ноября, на банковские карты переведут выплату за октябрь:

  • единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • выплаты на первого ребенка до 3 лет;
  • пособия по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;
  • пособия на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.

Во вторник, 5 ноября, на счета воронежских родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. В пятницу, 8 ноября, выплатят пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям.

Доставку пенсий и социальных выплат через почтовые отделения вместо 4 и 5 ноября произведут в предшествующий рабочий день. В остальные дни ноября пенсии и выплаты будут выдаваться по графику.

Пенсии через кредитные организации зачислят по стандартному графику: 5, 12, 15 и 21 числа.

В региональном отделении СФР напомнили, что зачисление пособий и пенсий на карты происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.