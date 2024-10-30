График выплат детских пособий и пенсий в Воронежской области изменится в ноябре

В ноябре 2024 года в Воронежской области даты перечисления некоторых пособий выпадают на выходные дни. В связи с этим средства будут переведены получателям заранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России (СФР) в среду, 30 октября.
В субботу, 2 ноября, на банковские карты переведут выплату за октябрь:
- единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- выплаты на первого ребенка до 3 лет;
- пособия по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;
- пособия на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
Во вторник, 5 ноября, на счета воронежских родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. В пятницу, 8 ноября, выплатят пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям.
Доставку пенсий и социальных выплат через почтовые отделения вместо 4 и 5 ноября произведут в предшествующий рабочий день. В остальные дни ноября пенсии и выплаты будут выдаваться по графику.
Пенсии через кредитные организации зачислят по стандартному графику: 5, 12, 15 и 21 числа.
В региональном отделении СФР напомнили, что зачисление пособий и пенсий на карты происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.