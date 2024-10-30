График выплат детских пособий и пенсий в Воронежской области изменится в ноябре

В ноябре 2024 года в Воронежской области даты перечисления некоторых пособий выпадают на выходные дни. В связи с этим средства будут переведены получателям заранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России (СФР) в среду, 30 октября.