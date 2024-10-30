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Небольшие дожди и усиление ветра прогнозируются в Беларуси 31 октября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 31 октября прогнозируются небольшие дожди и усиление ветра.

Сейчас в Олбани: +14° 6 м/с 88% 762 мм рт. ст. +8°

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью во многих районах, днем местами. Ветер ожидается западный 5−10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах 15−18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 2−8 градусов выше нуля, максимальная днем — 7−13 градусов тепла.