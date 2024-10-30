Небольшие дожди и усиление ветра прогнозируются в Беларуси 31 октября

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью во многих районах, днем местами. Ветер ожидается западный 5−10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах 15−18 м/с.



Температура воздуха минимальная ночью составит 2−8 градусов выше нуля, максимальная днем — 7−13 градусов тепла.