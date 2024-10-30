Уфимские врачи рассказали, что делать при первых признаках простуды

Врачи городской клинической больницы № 5 города Уфа рассказали, что делать при первых признаках простуды.
Специалисты дали четыре рекомендации:
1) Отдыха ть.
Сон и постельный режим ускоряют процесс выздоровления, а также и снижают риск осложнений.
2) Пить больше жидкости.
Медики рекомендуют употреблять воду, теплый чай, компоты и морсы.
3) Есть здоровую пищу.
При острых респираторных вирусных инфекциях нередко пропадает аппетит. Однако есть все равно необходимо, поскольку для скорого выздоровления нужно обеспечить организм энергией и питательными веществами.
4) Обратиться к врачу.
Стоит оповестить коллег по работе или учителей в школе (если заболел ребенок) о простуде. Необходимо оставаться дома, чтобы не подвергать опасности других.
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