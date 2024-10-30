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Уфимские врачи рассказали, что делать при первых признаках простуды

Врачи из Уфы назвали топ-4 советов при симптомах простуды.

Источник: Комсомольская правда

Врачи городской клинической больницы № 5 города Уфа рассказали, что делать при первых признаках простуды.

Специалисты дали четыре рекомендации:

1) Отдыха ть.

Сон и постельный режим ускоряют процесс выздоровления, а также и снижают риск осложнений.

2) Пить больше жидкости.

Медики рекомендуют употреблять воду, теплый чай, компоты и морсы.

3) Есть здоровую пищу.

При острых респираторных вирусных инфекциях нередко пропадает аппетит. Однако есть все равно необходимо, поскольку для скорого выздоровления нужно обеспечить организм энергией и питательными веществами.

4) Обратиться к врачу.

Стоит оповестить коллег по работе или учителей в школе (если заболел ребенок) о простуде. Необходимо оставаться дома, чтобы не подвергать опасности других.

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